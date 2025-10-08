Названы последствия потери Украиной редчайшей техники в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: Потеря радиолокационной станции ослепляет ВСУ

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) израильской радиолокационной станции (РЛС) RADA — это очень большой ущерб, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Израиль — основной поставщик подобных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Пожалуй, наверное, Израиль — главный поставщик. То, что выводится из строя, в том числе и это, и много чего другого, наверное, еще и станции радиоэлектронной борьбы — все поступает из Израиля. (…) Это очень большие потери. Враг на определенное время слепнет, не получает информации. И это сказывается на ведении боевых действий», — сказал Дандыкин.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ВСУ лишились необычной техники — израильской радиолокационной станции (РЛС) RADA, сообщали в Министерстве обороны России. Согласно сообщению оборонного ведомства, РЛС уничтожили бойцы группировки войск «Днепр», которые наносили удары по позициям противника близ населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка и Степногорск в Запорожской области и сел Львово и Тягинка под Херсоном.