Россия
15:07, 8 октября 2025Россия

Украина лишилась редчайшей техники в зоне СВО

ВС России уничтожили в зоне СВО называемую редчайшей израильскую РЛС RADA
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились необычной техники — израильской радиолокационной станции (РЛС) RADA. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, РЛС уничтожили бойцы группировки войск «Днепр», которые наносили удары по позициям противника близ населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка и Степногорск в Запорожской области и сел Львово и Тягинка под Херсоном. Где именно дислоцировалось подразделение с РЛС RADA на вооружении, не уточняется.

Как рассказали в Минобороны, уничтоженная станция специализировалась на обнаружении воздушных целей. Авторы вестника кабмина, «Российской газеты», называли эту технику редчайшей.

Известно, что ВСУ были обещаны поставки 16 таких станций, и несколько единиц уже были уничтожены российскими военными ранее.

Кроме указанной РЛС Украина потеряла несколько единиц вооружения образца НАТО — РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходки KRAB, Panzerhaubitze 2000 и Caesar, а также американские бронемашины HMMWV и MaxxPro.

В ходе ежедневного отчета Минобороны России также сообщило об уничтожении железнодорожного состава, который использовался для транспортировки украинских войск.

