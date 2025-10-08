Украина лишилась железнодорожного состава для переброски войск

МО РФ: ВС России нанесли удар по железнодорожному составу для переброски ВСУ

Украина лишилась тяговой подстанции и подвижного железнодорожного состава, которые использовались для переброски военнослужащих Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Где именно был уничтожен состав, не сообщается.

Кроме состава российские войска ударили по военному аэродрому, а также местам дислокации наемников, цехам производства и пунктам хранения беспилотников. Удары были нанесены по 141 району в зоне проведения спецоперации.

Также в ходе ежедневного отчета Минобороны сообщило, что ВСУ сбросили на российские объекты управляемые авиабомбы. Все они были сбиты системой противовоздушной обороны.