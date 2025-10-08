Россия
Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы

МО РФ: Система ПВО России уничтожила две управляемые авиабомбы ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты две управляемые авиабомбы. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, обе авиабомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) России. Какой модели были сбитые бомбы, не уточняется. Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

Кроме авиабомб ПВО уничтожила 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 218 дронов самолетного типа.

Кроме того, в ежедневном отчете Минобороны объявило, что Украина лишилась железнодорожного состава для переброски войск в зону проведения спецоперации.

.
