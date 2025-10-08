Немецкая правая партия наказала депутата за поездку в Россию

Welt: АдГ исключила депутата за участие в конференции в Санкт-Петербурге

Гамбургская фракция немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на заявление фракции.

«В среду фракция исключила 41-летнего политика (Роберта Риша — прим. «Ленты.ру») из своих рядов», — сказано в сообщении.

Также известно, что АдГ намерена исключить Риша из партии. В гамбургском отделении пояснили, что мероприятие носило «антидемократический характер» и было «несовместимо с ценностями АдГ».

Депутат в свою защиту заявил, что на мероприятие попал случайно во время частной поездки. По его словам, его давняя подруга предложила сопроводить ее на конференцию, о сути которой он ничего не знал. Риш подчеркнул, что возможность выступить ему предоставили неожиданно и что он не комментировал заявления других участников.

Ранее суд Берлина постановил, что партия «Альтернатива для Германии» должна покинуть штаб-квартиру в городе до октября 2026 года. Причиной арендодатель назвал несогласованное использование внутреннего двора или размещение логотипа партии на здании.