Немецкую правую партию выселили из ее штаб-квартиры

Суд постановил немецкой партии АдГ покинуть штаб-квартиру до октября 2026 года

Суд постановил немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) покинуть свою штаб-квартиру в Берлине до октября 2026 года. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что после празднования успеха АдГ на выборах в феврале, их австрийский арендодатель внезапно расторг договор аренды с партией. Причиной он назвал несогласованное использование внутреннего двора или размещение логотипа партии на здании.

Кроме того, арендодатель пожаловался, что усиленные меры безопасности усложняют жизнь другим арендаторам здания в берлинском районе Райникендорф. Партия отказалась съезжать, что привело к судебному разбирательству.

Гражданский суд Берлина постановил, что партия должна освободить здание, но дал ей время, поскольку владелец не предупредил политиков должным образом.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер отметил, что запрет оппозиционной АдГ не принес бы никакой пользы. Он подчеркнул, что блок ХДС/ХСС должен приложить все усилия, чтобы оставаться впереди АдГ в борьбе за лидерство в Германии.