Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 20 сентября 2025Мир

Немецкий политик оценил идею запрета АдГ

Премьер Баварии Зёдер: Запрет АдГ не принес бы никакой пользы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Udo Herrmann / IMAGO / Global Look Press

Запрет оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) не принес бы никакой пользы. Так эту идею оценил премьер-министр федеральной земли Бавария и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Запрет партии не принес бы никакой пользы. Мы должны проводить разумную политику, серьезно относиться к проблемам людей и предлагать решения», — сказал он.

Политик подчеркнул, что блок ХДС/ХСС должен приложить все усилия, чтобы оставаться впереди АдГ в борьбе за лидерство в Германии.

Ранее рейтинг АдГ вырос на два процента и установил новый рекорд, достигнув 27 процентов. Блок ХДС/ХСС потерял один процент и оказался на втором месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

    Shaman выступил с обращением перед финалом «Интервидения»

    Певец SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

    Военкоры раскрыли детали продвижения российских войск к Лиману

    SHAMAN выступил на сцене «Интервидения»

    Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл после победы Петросян в отборе

    Немецкий политик оценил идею запрета АдГ

    Лавров отреагировал на неучастие певицы из США в «Интервидении»

    Зеленский ввел санкции против внука де Голля

    Участница «Интервидения» из США не смогла принять участие в финале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости