Немецкий политик оценил идею запрета АдГ

Премьер Баварии Зёдер: Запрет АдГ не принес бы никакой пользы

Запрет оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) не принес бы никакой пользы. Так эту идею оценил премьер-министр федеральной земли Бавария и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Запрет партии не принес бы никакой пользы. Мы должны проводить разумную политику, серьезно относиться к проблемам людей и предлагать решения», — сказал он.

Политик подчеркнул, что блок ХДС/ХСС должен приложить все усилия, чтобы оставаться впереди АдГ в борьбе за лидерство в Германии.

Ранее рейтинг АдГ вырос на два процента и установил новый рекорд, достигнув 27 процентов. Блок ХДС/ХСС потерял один процент и оказался на втором месте.