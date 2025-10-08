Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 8 октября 2025Экономика

Немецкий производитель стройматериалов не смог избавиться от российского бизнеса

Немецкий производитель стройматериалов Knauf не смог продать бизнес в России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Немецкий производитель стройматериалов Knauf не смог продать бизнес в России спустя несколько месяцев обсуждения сделки. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам представителей компании, переговоры не привели к соглашению, и потенциальный покупатель активов отказался продолжать обсуждение. Пока бизнес продолжит работать под управлением местного руководства в России с соблюдением всех санкционных ограничений, однако Knauf не отказывается от намерения продать бизнес в стране.

«Компания изучает дальнейшие возможные варианты реализации этого решения в соответствии с действующими санкциями, одновременно защищая интересы своих сотрудников в России»,— добавили в пресс-службе.

Ранее бывшая сеть пиццерий Pizza Hut в России сменила основного владельца. Владельцем 60 процентов ООО «Ной-М», которая управляет пиццериями «ПиццаН», стал основатель холдинга «Ростик» и «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Дроны заметили над сверхсекретными заводами по производству оружия для НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости