Немецкий производитель стройматериалов не смог избавиться от российского бизнеса

Немецкий производитель стройматериалов Knauf не смог продать бизнес в России

Немецкий производитель стройматериалов Knauf не смог продать бизнес в России спустя несколько месяцев обсуждения сделки. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам представителей компании, переговоры не привели к соглашению, и потенциальный покупатель активов отказался продолжать обсуждение. Пока бизнес продолжит работать под управлением местного руководства в России с соблюдением всех санкционных ограничений, однако Knauf не отказывается от намерения продать бизнес в стране.

«Компания изучает дальнейшие возможные варианты реализации этого решения в соответствии с действующими санкциями, одновременно защищая интересы своих сотрудников в России»,— добавили в пресс-службе.

Ранее бывшая сеть пиццерий Pizza Hut в России сменила основного владельца. Владельцем 60 процентов ООО «Ной-М», которая управляет пиццериями «ПиццаН», стал основатель холдинга «Ростик» и «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.