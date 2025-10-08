Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:30, 8 октября 2025Культура

Несколько турецких звезд задержали по делу о наркотиках

Несколько популярных в Турции певиц и актеров задержали по делу о наркотиках
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Демет Эвгар

Демет Эвгар. Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В Турции в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков были задержаны несколько популярных в стране артистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Halk TV.

Отмечается, что операция была проведена в отношении певицы Хадисе, блогерши Дилан Полат и ее мужа Энгина Полата, исполнительницы Симге Сагын, акрисы Демет Эвгар и актера Кубилай Ака.

Задержанные будут допрошены, также у них возьмут кровь на анализ, уточняет источник.

Ранее болгарская полиция задержала сотрудников министерства транспорта и коммуникаций за вымогательство взяток у команды Робби Уильямса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Стала известна новая сумма пособия по безработице

    Блогерша раскрыла удивительные для китайцев особенности поведения россиян

    Несколько турецких звезд задержали по делу о наркотиках

    Раскрыта неожиданная причина бессонницы

    Черный снег выпал в российском регионе

    Российские войска атаковали энергообъекты и нефтебазу под Черниговом

    Части россиян пообещали более чем 20-градусные морозы

    Человеческие останки нашли на улице в российском городе

    Стало известно о ракетной атаке на российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости