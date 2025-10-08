Несколько турецких звезд задержали по делу о наркотиках

Несколько популярных в Турции певиц и актеров задержали по делу о наркотиках

В Турции в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков были задержаны несколько популярных в стране артистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Halk TV.

Отмечается, что операция была проведена в отношении певицы Хадисе, блогерши Дилан Полат и ее мужа Энгина Полата, исполнительницы Симге Сагын, акрисы Демет Эвгар и актера Кубилай Ака.

Задержанные будут допрошены, также у них возьмут кровь на анализ, уточняет источник.

