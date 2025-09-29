В Европе задержали вымогавших деньги у команды Робби Уильямса

В Болгарии задержали патрульных, вымогавших деньги у команды Робби Уильямса

Болгарская полиция задержала сотрудников министерства транспорта и коммуникаций за вымогательство взяток у команды Робби Уильямса. Об этом сообщает софийскую радиостанцию «БНР».

Сообщается, что речь идет о двоих патрульных, которые требовали около 500 евро у четверых водителей грузовиков из команды британского певца. Они перевозили оборудование для концерта артиста в Софии 28 сентября. Патрульные остановили грузовики на въезде в столицу и потребовали у водителей деньги.

Позже пострадавшие обратились в полицию, виновных задержали на 72 часа. Концерт Робби состоялся по плану.

Ранее стало известно, что знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали цингу из-за попыток похудеть. Исполнитель рассказал, что в прошлом году он похудел почти на 90 килограммов.