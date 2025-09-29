Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:55, 29 сентября 2025Культура

В Европе задержали вымогавших деньги у команды Робби Уильямса

В Болгарии задержали патрульных, вымогавших деньги у команды Робби Уильямса
Андрей Шеньшаков

Фото: Tsvetomir_Petrov / Shutterstock / Fotodom

Болгарская полиция задержала сотрудников министерства транспорта и коммуникаций за вымогательство взяток у команды Робби Уильямса. Об этом сообщает софийскую радиостанцию «БНР».

Сообщается, что речь идет о двоих патрульных, которые требовали около 500 евро у четверых водителей грузовиков из команды британского певца. Они перевозили оборудование для концерта артиста в Софии 28 сентября. Патрульные остановили грузовики на въезде в столицу и потребовали у водителей деньги.

Позже пострадавшие обратились в полицию, виновных задержали на 72 часа. Концерт Робби состоялся по плану.

Ранее стало известно, что знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали цингу из-за попыток похудеть. Исполнитель рассказал, что в прошлом году он похудел почти на 90 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Назван грозящий внезапной остановкой сердца фактор

    Малышева назвала поводы срочно обратиться к врачу при насморке

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости