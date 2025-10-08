Экономика
14:00, 8 октября 2025Экономика

Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

Океаны у Новой Зеландии нагреваются на 34 % быстрее, чем во всем мире
Океаны у Новой Зеландии нагреваются на 34 процента быстрее, чем в среднем во всем мире. Часть Земли с наиболее стремительным ростом температуры воды в океане обнаружили авторы отчета Our Marine Environment 2025 новозеландского Министерства окружающей среды и статистического управления.

По прогнозам ученых, к середине столетия уровень моря в некоторых районах может увеличиться на 20-30 сантиметров. На этом фоне есть вероятность ежегодных «штормов столетия».

Исследователи предупреждают, что ситуация представляет опасность для прибрежных зданий, инфраструктуры и экосистем Новой Зеландии. В министерстве уточнили, что в зоне риска находятся 219 тысяч построек общей стоимостью 103 миллиарда долларов и инфраструктура на сумму 15 миллиардов долларов.

Помимо этого, специалисты обнаружили, что Субтропический фронт (граница между холодными и теплыми водами) сместился на 120 километров к западу. Это может указывать на изменение крупномасштабной океанической циркуляции вокруг страны, подчеркнули ученые.

Ранее ведущий ученый Филипп Сапожников предупредил, что морские пляжи перестанут быть безопасными для людей из-за изменения климата.

