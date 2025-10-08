Обвиненный в хищении сотрудник российской оборонной компании избежал колонии

Суд приговорил сотрудника «Пеленгатора» к условному сроку за хищение 100 млн руб

Суд приговорил сотрудника «Пеленгатора» к условному сроку за хищение 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2015 по 2017 год сотрудники АО «НПК «Пеленгатор» Валерий Дрогалин, Александр Богданов и Валентин Голубенко в ходе выполнения контракта внесли заведомо ложные данные в документы о разработке технических устройств и похитили более 100 миллионов рублей. Таким образом, Министерству обороны был причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия Богданов и Дрогалин признали вину в совершении преступления в полном объеме и заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве.

Суд приговорил Дрогалина к четырем годам условно, а также взыскал с него в собственность государства более 195 миллионов рублей арестованного имущества.

Расследование в отношении Голубенко продолжается, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении Богданова рассматривается в суде.

