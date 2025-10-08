Огромный столб черного дыма в российском городе-миллионнике сняли на видео

В Новосибирске загорелся склад, охвативший все здание пожар сняли на видео

Мощный пожар в Новосибирске сняли на видео. Ролик опубликовало издание «Новосибирск онлайн» в Telegram.

На кадрах видно пламя, охватившее здание, часть кровли которого уже обрушилась. В небо поднимается огромный столб черного дыма. На переднем плане видны железнодорожные цистерны.

По информации издания, горит склад на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска. Для ликвидации пожара привлечены 70 человек и 23 единицы техники. Кроме того, к месту направлен пожарный поезд.

Ранее в Москве загорелся ангар с кислородными баллонами. Огнем было охвачено около 1,5 тысячи квадратных метров. Баллоны могли взорваться из-за высокой температуры, что осложняло ликвидацию возгорания.