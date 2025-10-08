Силовые структуры
Отвечающий за благоустройство российский чиновник попал под следствие

В ХМАО возбудили дело за взятку на занимающегося благоустройством чиновника
Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) возбудили дело за взятку на занимающегося благоустройством чиновника. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с сентября 2021 года по ноябрь 2024 года сотрудник управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска получил от бизнесмена 800 тысяч рублей за помощь в заключении госконтрактов на поставку и установку светофорного оборудования и пешеходных ограждений.

Ранее сообщалось, что бывшего научного сотрудника Минобороны России отправили в колонию на шесть лет.

