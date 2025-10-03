Бывшего научного сотрудника Минобороны России отправили в колонию на шесть лет

В Москве осудили бывшего научного сотрудника Минобороны РФ Долгова за взятки

В Москве осудили бывшего научного сотрудника Минобороны РФ Евгения Долгова за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Преображенский суд признал бывшего главного научного сотрудника ФГБУ «27 ЦНИИ» Министерства обороны России Долгова виновным в получении взяток по девяти эпизодам и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что главе института Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятке.