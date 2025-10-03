Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:53, 3 октября 2025Силовые структуры

Бывшего научного сотрудника Минобороны России отправили в колонию на шесть лет

В Москве осудили бывшего научного сотрудника Минобороны РФ Долгова за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве осудили бывшего научного сотрудника Минобороны РФ Евгения Долгова за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Преображенский суд признал бывшего главного научного сотрудника ФГБУ «27 ЦНИИ» Министерства обороны России Долгова виновным в получении взяток по девяти эпизодам и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что главе института Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

    Звезда «Один дома» стал инвалидом

    Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

    Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

    В российской школе произошел потоп из фекалий

    Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

    В российском городе расправились с матерью и ее сыном

    Польша раскрыла бенефициара восстановления Украины

    Легенда хип-хопа прилетел в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости