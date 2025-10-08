Песни «Ленинграда» обернулись штрафом для российской компании

Группа «Ленинград» подвела организаторов концерта под штраф из-за матерных песен

Из-за мата на сцене суд оштрафовал на 40 тысяч рублей компанию «Ф икс 9», которая организовала концерт группы «Ленинград» в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным суда, концерт «Ленинграда» на ледовой арене состоялся 30 мая. Там музыканты исполнили песни, содержащие нецензурную брань, а организаторы никак этому не помешали.

Компанию признали виновной по части 1 статьи 6.26 («Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань») КоАП РФ. Они уже обжаловали это решение.

Заседание назначено на 5 ноября.

