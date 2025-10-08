Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 8 октября 2025Силовые структуры

Песни «Ленинграда» обернулись штрафом для российской компании

Группа «Ленинград» подвела организаторов концерта под штраф из-за матерных песен
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Из-за мата на сцене суд оштрафовал на 40 тысяч рублей компанию «Ф икс 9», которая организовала концерт группы «Ленинград» в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным суда, концерт «Ленинграда» на ледовой арене состоялся 30 мая. Там музыканты исполнили песни, содержащие нецензурную брань, а организаторы никак этому не помешали.

Компанию признали виновной по части 1 статьи 6.26 («Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань») КоАП РФ. Они уже обжаловали это решение.

Заседание назначено на 5 ноября.

Ранее осужденного певца Эдуарда Шарлота удалили с заседания в Самарском областном суде после выкриков о цирке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Импульс оказался исчерпан». В России высказались о развитии мирного процесса по Украине

    Обнаружена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов

    В Госдуме напомнили о запрете поднимать арендую плату за жилье чаще раза в год

    В регионе России плакат с портретом ветерана СВО использовали в качестве защиты от дождя

    В России оценили данные Китая о превращении Японии в угрозу для США

    Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

    Удар «Искандера» по Херсону попал на видео

    Раскрыта сумма ущерба России от действий экс-судьи Верховного суда Момотова

    Москвичей призвали попрощаться с теплыми днями

    Дроны заметили над сверхсекретными заводами по производству оружия для НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости