Российский суд удалил певца за выкрики про цирк

Самарский суд удалил певца Шарлота за выкрики о цирке

Певца Эдуарда Шарлота удалили с заседания в Самарском областном суде после выкриков о цирке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В среду, 8 октября, осужденный певец участвовал посредством видео-конференц-связи в рассмотрении своей жалобы о переводе из колонии-поселения в колонию общего режима. Когда ему отказали в отводе адвоката, он эмоционально выкрикнул: «Я не признаю этот суд, я хочу отсюда уйти! Я не признаю этот цирк!»

За это суд удалил его с заседания. Шарлот был отключен от видео-конференц-связи.

Певец попал в колонию общего режима из-за нарушений правил поведения. Сам он этого не признал и подал соответствующее ходатайство — в нем Шарлот заявил о давлении и угрозах, а также запрете работать и участвовать в культурно-массовых мероприятиях во время пребывания в колонии-поселении.

Эдуард Шарлот был приговорен к 5,5 года лишения свободы за оскорбление чувств верующих, реабилитацию нацизма и возбуждение ненависти и вражды. Судебные приставы уже начали конфискацию его имущества.

