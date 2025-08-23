Приставы начали конфискацию имущества певца Шарлота

Приставы начали конфискацию имущества осужденного певца Шарлота

Судебные приставы начали конфискацию имущества певца Эдуарда Шарлота, осужденного по ряду статей Уголовного кодекса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что исполнительное производство возбуждено на основании обвинительного приговора по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. При этом в материалах не уточняется, что именно и на какую сумму будет конфисковано.

В июне 2023 года Эдуард Шарлот выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию и был задержан. На суде певец заявлял, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В декабре 2024 года его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Его приговорили к 5,5 года колонии-поселения. В августе 2025 года музыканта перевели в колонию общего режима.

