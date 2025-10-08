Бывший СССР
Замысел Украины в конфликте с Россией раскрыли

Военный аналитик Полетаев: Киев делает ставку на дестабилизацию России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти Украины делают ставку на дестабилизацию России в рамках вооруженного конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Власти страны полагают, что длительное противостояние способно подорвать ресурсы России и вынудить ее пойти на уступки. Других инструментов, кроме давления на выносливость противника, у Украины практически не осталось», — отметил эксперт.

Полетаев указал на отсутствие надежд у украинского руководства на повторение операции 2022 года в Харьковской области. По мнению аналитика, замысел Киева заключается в попытках добиться истощения подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, дестабилизации внутри России и вызвать тяжелый экономический кризис.

Ранее Полетаев раскрыл последствия нового полномасштабного наступления ВС России для Украины. Он также подчеркнул, что в случае провалов на фронте кризис в Киеве будет развиваться лавинообразно.

