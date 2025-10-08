Назван ключ к успеху ВС России на Украине

Военный аналитик Полетаев: ВС России смогут разгромить ВСУ за счет новой тактики

Вооруженные силы (ВС) России смогут разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) за счет новой тактики прорыва укрепленных участков фронта малыми пехотными группами. С такой оценкой в интервью «Ленте.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Если удастся масштабировать эту практику, у российских военных появится эффективный инструмент для полного разгрома ВСУ», — предположил эксперт.

Как отметил Полетаев на примере освобождения Суджи в Курской области, ВС России научились достигать успеха малыми пехотными группами при массированной поддержке беспилотников. Он подчеркнул, что в настоящий момент российским военным нужно найти способ развивать успех в зоне прорыва и закрепляться на достигнутых позициях.

«Это пример того, как можно достигать целей за счет точечного применения сил и координации дронов, а не численного превосходства», — резюмировал аналитик.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный упрекнул нынешнего главкома украинской армией Александра Сырского, комментируя противодействие тактике ВС России по охвату с флангов крупных населенных пунктов. Генерал признал, что российские войска с большей вероятностью добьются продвижения благодаря успехам в производстве беспилотников.