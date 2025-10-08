Интернет и СМИ
21:41, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Политолог раскрыл планы Трампа в отношении Зеленского

Дудаков: Трамп хочет использовать тему коррупции против Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет использовать тему коррупционных скандалов на Украине против ее лидера Владимира Зеленского, чтобы заставить его пойти на переговоры с Россией. Планы главы Белого дома раскрыл политолог-американист Малек Дудаков в интервью News.ru.

По его словам, сторонники Трампа в Конгрессе на постоянной основе обвиняют Зеленского в воровстве денег американских налогоплательщиков. При этом у президента США пока нет рычагов давления на Россию, за исключением возможной передачи Киеву ракет Tomahawk.

«Трамп, я думаю, использует эту коррупционную тему как рычаг давления на Киев. Историю с коррупцией он будет использовать против Зеленского, требуя от него пойти на какие-то переговоры с нашей страной», — считает эксперт.

Ранее Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk. Отмечается, что американский президент оценил это предложение «чрезвычайно позитивно».

