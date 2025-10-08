Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:02, 8 октября 2025Ценности

Популярная модель случайно показала отсутствие трусов во время прогулки

Популярная модель Брукс Нейдер оконфузилась на прогулке из-за нижнего белья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Популярная американская модель Брукс Нейдер оконфузилась во время прогулки из-за нижнего белья. Об этом пишет The Sun.

28-летняя манекенщица попала в объективы папарацци на Неделе моды в Париже. Так, знаменитость выбрала для выхода в свет коричневый облегающий сарафан из денима. При этом он был оформлен глубоким декольте и молнией спереди, которая случайно расстегнулась и показала отсутствие трусов на знаменитости. Уличным фотографам удалось запечатлеть этот момент на снимках.

В августе сообщалось, что бывшая стажерка Белого дома Моника Левински оконфузилась на интервью из-за нижнего белья. Тогда любовница бывшего президента США Билла Клинтона рассказала о телевизионной встрече с британским ведущим и комиком Джоном Оливером, которая состоялась в 2019 году. По ее словам, это был забавный и одновременно потрясающий момент.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

    Армия России нанесла массированный удар по Сумской области

    В России рассказали о проблеме ВСУ в Купянске

    Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

    Трубу пылесоса достали из россиянина

    Полицейский и маникюрщица не пережили вечеринки в честь дня рождения маленькой дочери

    Роналду высказался о завершении карьеры

    Генпрокурор США вступила в ожесточенный спор с демократами в Сенате из-за Трампа

    Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

    Застрявшим в Турции россиянам озвучили дату вылета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости