Популярная модель случайно показала отсутствие трусов во время прогулки

Популярная модель Брукс Нейдер оконфузилась на прогулке из-за нижнего белья

Популярная американская модель Брукс Нейдер оконфузилась во время прогулки из-за нижнего белья. Об этом пишет The Sun.

28-летняя манекенщица попала в объективы папарацци на Неделе моды в Париже. Так, знаменитость выбрала для выхода в свет коричневый облегающий сарафан из денима. При этом он был оформлен глубоким декольте и молнией спереди, которая случайно расстегнулась и показала отсутствие трусов на знаменитости. Уличным фотографам удалось запечатлеть этот момент на снимках.

В августе сообщалось, что бывшая стажерка Белого дома Моника Левински оконфузилась на интервью из-за нижнего белья. Тогда любовница бывшего президента США Билла Клинтона рассказала о телевизионной встрече с британским ведущим и комиком Джоном Оливером, которая состоялась в 2019 году. По ее словам, это был забавный и одновременно потрясающий момент.