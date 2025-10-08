Премьер Британии ответил на вопрос о поздравлении Путина с днем рождения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не поздравлял президента России Владимира Путина с днем рождения. Так он ответил на вопрос о телефонном разговоре премьер-министра Индии с российским лидером, сообщает Bloomberg.

«Просто для протокола: я не поздравлял Путина с днем рождения», — сказал он журналистам в самолете по пути в Индию.

Агентство отметило, что визит британского премьера «имел некоторую неловкость», поскольку всего за несколько часов до прибытия Стармера Моди поздравил Путина, назвав другом и высоко оценив его личную приверженность углублению связей между Индией и Россией.

Президент Сербии Александр Вучич также снова не поздравил президента России с днем рождения. На сайте пресс-службы сербского президента, на его личных страницах в социальных сетях, а также в главных СМИ Сербии отсутствуют сообщения о поздравлении Вучича с 73-летием Путина.