Пушилин предрек скорое взятие Красного Лимана

Пушилин: ВС России приближаются к Красному Лиману

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации приближаются к Красному Лиману. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«В районе Красного Лимана также мы видим, что наши подразделения приближаются все ближе, соответственно, это время не за горами, когда данный населенный пункт будет освобожден», — рассказал чиновник.

По его словам, наиболее активные боевые действия проходят в районе Ямполя, который находится близ Красного Лимана.

Ранее Пушилин посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и заявил, что восстановление города возможно только после отодвигания линии фронта.