12:52, 8 октября 2025Силовые структуры

Пять переводов с карты закончились для россиянина уголовным делом

В Сыктывкаре 52-летний мужчина стал фигурантом дела о финансировании терроризма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В республике Коми задержали 52-летнего жителя Сыктывкара, подозреваемого в финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении МВД.

По данным следствия, с мая 2022 года по ноябрь 2023 года россиянин совершил пять переводов с карты одному из участников террористической организации. При обыске у него изъяли банковские карты и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что у арестованного в Москве уроженца Узбекистана Евгения Цоя прошли обыски по обвинению в финансировании терроризма.

