У арестованного в Москве уроженца Узбекистана провели обыски

У арестованного в Москве уроженца Узбекистана Евгений Цоя прошли обыски

Обыски прошли у уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам дела, уроженца Узбекистана Евгения Цоя задержали в Москве 5 августа. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО.

Известно, что обыски прошли по месту жительства Цоя. Также осмотрели его мобильный телефон. Кроме того, были направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра и Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из Москвы депортировали более 450 нелегальных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.