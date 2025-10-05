Силовые структуры
05:47, 5 октября 2025Силовые структуры

У арестованного в Москве уроженца Узбекистана провели обыски

У арестованного в Москве уроженца Узбекистана Евгений Цоя прошли обыски
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Обыски прошли у уроженца Узбекистана, арестованного в Москве по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам дела, уроженца Узбекистана Евгения Цоя задержали в Москве 5 августа. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО.

Известно, что обыски прошли по месту жительства Цоя. Также осмотрели его мобильный телефон. Кроме того, были направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра и Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из Москвы депортировали более 450 нелегальных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.

    Все новости