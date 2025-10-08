Россия
Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

Глава Росавиации Ядров заявил о завершении полевого расследования крушения Ан-24
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Данило Бирюков / РИА Новости

Росавиация завершила полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 под Тындой, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Его слова приводит ТАСС.

По словам Ядрова, полевой этап расследования завершен как на месте крушения в Тынде, так и в пункте базирования авиаперевозчика «Ангара» в Иркутске.

«Изъяты и проходят анализ данные радиолокационной информации органов обслуживания воздушного движения Благовещенска, Магдагачи, Нерюнгри и Тынды», — сказал он.

Глава Росавиации отметил, что еще в августе 2025 года ведомство направило авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов, в том числе с акцентом на предотвращение ошибок экипажа при настройке давления на барометрических высотометрах.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира. На месте падения самолета нашли бортовые самописцы.

