Россиянам развеяли связанный с помощью при обмороке популярный миф

Врач Агапкин: При обмороке не обязательно использовать нашатырный спирт

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярный миф, связанный с помощью человеку при обмороке. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Минута здоровья» участнице программы задали вопрос о том, обязательно ли нужно применять нашатырный спирт, оказывая первую помощь при обмороке. Женщина ответила утвердительно, однако Агапкин не согласился с ней.

«Нашатырный спирт — это, скажем так, опционально. Важно обеспечить человеку горизонтальное положение, приподнять ноги для того, чтобы восстановить приток крови к головному мозгу», — объяснил реабилитолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников признался, что чуть не упал в обморок во время съемок программы «О самом главном». Он рассказал, что едва не потерял сознание после того, как Агапкин встал ему на живот.