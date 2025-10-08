Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:28, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Россиянам развеяли связанный с помощью при обмороке популярный миф

Врач Агапкин: При обмороке не обязательно использовать нашатырный спирт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярный миф, связанный с помощью человеку при обмороке. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Минута здоровья» участнице программы задали вопрос о том, обязательно ли нужно применять нашатырный спирт, оказывая первую помощь при обмороке. Женщина ответила утвердительно, однако Агапкин не согласился с ней.

«Нашатырный спирт — это, скажем так, опционально. Важно обеспечить человеку горизонтальное положение, приподнять ноги для того, чтобы восстановить приток крови к головному мозгу», — объяснил реабилитолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников признался, что чуть не упал в обморок во время съемок программы «О самом главном». Он рассказал, что едва не потерял сознание после того, как Агапкин встал ему на живот.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости