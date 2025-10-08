Россияне рассказали о счастье

Счастливыми назвали себя 77 % любящих свой город россиян

Около 77 процентов россиян, которые любят свое текущее место проживания, считают себя счастливыми. Об этом говорится в исследовании компаний Института исследований экономики «Яков и партнеры» и РОМИР, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что большинство россиян любят свои города: о положительном отношении к своему месту проживания заявили 64 опрошенных россиян. При этом 79 процентов продолжили бы жить там, где они живут сейчас, что опровергает распространенный миф о массовом стремлении к переезду в столицы.

Среди россиян 18-24 лет доля тех, кому нравится их место проживания, составила 59 процентов. После 34 лет доля любящих свой город стабилизируется и держится на уровне 67-70 процентов. Отрицательно к своему населенному пункту относятся только шесть процентов опрошенных.

В ходе исследования выяснилось: среди тех, кто любит свой город, счастливыми себя ощущают 77 процентов опрошенных. Среди тех, кто не любит свое место проживания, доля счастливых составляет лишь 36 процентов.

Вместе с тем каждый пятый респондент все же рассматривает возможность смены места жительства — чаще всего это молодежь, а также жители малых городов. Среди мужчин более популярен тренд переезда на природу или в деревню, в то время как женщины в 1,7 раза чаще ориентированы на столицы.

Ключом к счастью в городе являются экономические возможности и качество повседневной среды, добавила Елена

Кузнецова, директор компании «Яков и Партнеры».« Город мечты для большинства респондентов – это город, где у

человека есть возможности для работы и отдыха, удобные общественные пространства и транспорт», — заявила она.

Ранее девелоперская компания Level Group опубликовала исследование, согласно которому самым желанным местом для переезда для россиян стал Краснодарский край. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Крым.