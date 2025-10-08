Силовые структуры
14:17, 8 октября 2025Силовые структуры

Россиянин поплатился за подготовку подрыва железнодорожного моста

В Севастополе осудили мужчину за подготовку подрыва железнодорожного моста
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Севастополе осудили мужчину за подготовку подрыва железнодорожного моста. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статьям 275 («Государственная измена») и 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ.

По данным агентства, местного жителя завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. По их заданию он должен был совершить подрыв железнодорожного моста в Севастопольском районе.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рассказавший о воинской части российский врач получил срок.

