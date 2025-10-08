Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

В Пушкине мужчина пытался заманить к себе школьницу, пообещав угостить картошкой

В Пушкине мужчина несколько месяцев преследует школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мать потерпевшей рассказала, что неизвестный уже несколько раз на протяжении двух месяцев пытался заманить ее дочь. Сначала он предлагал девочке сироп, теперь картофель. В полицию родители еще не обращались.

Девочка сняла одно из домогательств на видео. На нем пожилой мужчина предлагает пойти к нему домой, чтобы поесть картофель. Девочка соглашается, а по пути говорит, что ждет отца-полицейского. После этого незнакомец уходит, испугавшись разборок с правоохранителем.

