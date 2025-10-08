Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:31, 8 октября 2025Силовые структуры

Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

В Пушкине мужчина пытался заманить к себе школьницу, пообещав угостить картошкой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Пушкине мужчина несколько месяцев преследует школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Мать потерпевшей рассказала, что неизвестный уже несколько раз на протяжении двух месяцев пытался заманить ее дочь. Сначала он предлагал девочке сироп, теперь картофель. В полицию родители еще не обращались.

Девочка сняла одно из домогательств на видео. На нем пожилой мужчина предлагает пойти к нему домой, чтобы поесть картофель. Девочка соглашается, а по пути говорит, что ждет отца-полицейского. После этого незнакомец уходит, испугавшись разборок с правоохранителем.

Ранее стало известно, что в Свердловской области школьницы поставили на колени и избили сверстницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о скорой потере еще одного газового рынка

    Путин прибыл в постсоветскую страну

    Вскрылись подробности отношений стрелка и ставшего его жертвой российского архитектора

    Создатель iPhone извинился перед его пользователями

    МВФ раскрыл последствия роста глобального госдолга

    Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

    Артемий Лебедев раскритиковал ставшего донором спермы Дурова

    Российская школьница пресекла попытки пожилого мужчины заманить ее домой

    В России разъяснили смысл расторжения соглашения с США об утилизации плутония

    Экс-маршал авиации не выжил на борту пассажирского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости