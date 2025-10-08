Россия
11:54, 8 октября 2025Россия

Российские подростки устроили танцы у памятника советским солдатам

В Курской области подростки устроили танцы у памятника советским солдатам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Тревожный Курск | Суджа»

В Курской области подростки устроили танцы перед камерой возле памятника советским солдатам. Полиция начала проверку, сообщили в ведомстве.

Как видно на опубликованных в Telegram-канале «Тревожный Курск | Суджа» ролике, двое юношей и три девушки танцуют у мемориала, опираясь ногами на элементы памятника.

На данный момент полицейские ищут снятых на видео школьников. «В рамках проверки действиям подростков будет дана правовая оценка», — прокомментировали в УМВД России по Курской области.

Ранее в Ивановской области подростки станцевали у военного памятника под песню с ненормативной лексикой. В создании ролика принимали участие ученики 8-9-х классов.

