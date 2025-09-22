Российские подростки станцевали у военного памятника под песню с ненормативной лексикой

Ивановские подростки станцевали у военного памятника «Скорбящей матери»

В поселке Ильинское-Хованское Ивановской области подростки станцевали у военного памятника «Скорбящей матери» под песню Dior Sauvage с ненормативной лексикой певца Дмитрия Уткина ради видео в TikTok. Об этом сообщили в группе «Подслушано Ильинское-Хованское» во «ВКонтакте».

В российском паблике отметили, что в создании ролика принимали участие ученики 8-9-х классов.

Местные жители предположили, что выбор места для съемок был осознанным. По их данным, несовершеннолетние не понесли никакого наказания, поскольку их родителям якобы удалось «замять дело» благодаря связям в полиции.

Жители поселка переживают из-за того, что после удаления видео из соцсетей инцидент будет проигнорирован правоохранителями.

В свою очередь в прокуратуре Ивановской области заявили, что начали проводить проверку.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области подростки осквернили мемориал с Вечным огнем.