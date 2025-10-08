Лебедев: ВС России нанесли удар по лагерю штурмовиков ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар по лагерю штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, взрывы раздался в Черниговской области поздно вечером 7 октября. Они прогремели между селом Липовый Рог и кирпичным заводом.

«Попадание в тренировочный лагерь. Тренировались добровольцы, подготовка к штурмовым действиям при участии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подтвердил Лебедев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали район обслуживающего F-16 ВСУ аэродрома. Он располагался в Прилуках Черниговской области.