ВС РФ отбили контратаку спецроты 57-й бригады ВСУ в Харьковской области

Российские военные отбили контратаку, которую предприняли силы спецроты 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что российские военные отбили контратаку ВСУ в Харьковской области. «Противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — отметил источник издания.

7 октября российские войска заняли центр ключевого города Харьковской области — Купянска. За последнюю неделю российские войска нарастили темпы продвижения в городе, достигнув более одного километра в сутки.

До этого генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские военные формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском.