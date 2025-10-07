Российские войска заняли центр ключевого города Харьковской области

ВС России заняли центр Купянска

Российские войска в результате успешных боевых действий заняли центр Купянска, ключевого для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики закрепились в центре Купянска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что за последнюю неделю российские войска нарастили темпы продвижения в городе, достигнув более одного километра в сутки.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские войска формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском. По его словам, украинское командование осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать фронт от обвала.