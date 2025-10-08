Российские войска уничтожили в приграничье командира спецназа ВСУ

ВС РФ в Сумской области уничтожили командира группы ССО ВСУ Семенюка

Российские войска уничтожили в приграничной с Россией Сумской области командира группы сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонида Семенюка. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Сумской области в районе Садков ликвидирован командир группы 140-го центра ССО Украины капитан Семенюк Леонид Александрович, позывной Флип», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что командир спецназа участвовал в вербовке граждан в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Ранее российские войска в ходе ночной атаки нанесли удары по энергообъектам в Нежине Черниговской области. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в городе прекратилось.