Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 8 октября 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили в приграничье командира спецназа ВСУ

ВС РФ в Сумской области уничтожили командира группы ССО ВСУ Семенюка
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили в приграничной с Россией Сумской области командира группы сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонида Семенюка. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Сумской области в районе Садков ликвидирован командир группы 140-го центра ССО Украины капитан Семенюк Леонид Александрович, позывной Флип», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что командир спецназа участвовал в вербовке граждан в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Ранее российские войска в ходе ночной атаки нанесли удары по энергообъектам в Нежине Черниговской области. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в городе прекратилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США вместо Tomahawk могут передать Украине ракеты JASSM и LRASM. В России их назвали реальной угрозой

    Сенат США одобрил более 100 кандидатов Трампа

    Россиянам рассказали о погоде зимой

    Предприятия уральского региона России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

    Залужный начал собирать команду для выдвижения на пост президента Украины

    Кварц из кольца бабушки оказался редким бриллиантом стоимостью 114 миллионов рублей

    Крупный производитель молочной продукции сменил название

    На Западе признали правоту Путина в связанном с военной помощью Украине вопросе

    59-летняя Екатерина Андреева показала откровенное фото в купальнике

    Звезда «Иронии судьбы» отказалась от русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости