Российский боец СВО спрятал раненого сослуживца и отвлекал ВСУ

Минобороны: Боец СВО спрятал раненого сослуживца от ВСУ

Стрелок одного из российских подразделений мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Медведь спрятал раненого сослуживца от Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время выполнения задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и спас его. Его историю публикует Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, россиянин с напарником должен был эвакуировать «двухсотого» бойца с линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области. Однако во время выполнения задачи его сослуживец получил ранение.

Медведь оказал помощь раненному. Он нашел тележку в лесополосе, подогнал ее, усадил сослуживца и выдвинулся в безопасный район. Однако по пути двое российских военных были обнаружены дроном ВСУ. Тогда россиянин принял решение спрятать раненого, а сам начал отвлекать внимание оператора украинского беспилотника на себя. Обоим удалось спастись.

Ранее сообщалось, что жизнь двум российским штурмовикам СВО спас один жест — они начали приветственно размахивать руками перед обнаружившим их дроне ВСУ.