«Самая красивая девочка в мире» появилась на Неделе моды

«Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо появилась на Неделе моды в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Французская модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, появилась на Неделе моды в Париже. Снимки публикует New York Post (NYP).

24-летняя манекенщица стала гостьей показа бренда Miu Miu, который проходил во Дворце Иены, расположенном в 16-м округе Парижа. Знаменитость позировала в коричневом брючном костюме и лонгсливе марки с V-образным вырезом.

Известно, что Блондо признали самой красивой девочкой в мире, когда ей исполнилось шесть лет. При этом в 2018 году, когда француженке было 17 лет, ее также назвали самой красивой девушкой в мире.

В декабре 2017 года британские СМИ также провозгласили шестилетнюю на тот момент россиянку Анастасию Князеву новой «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Daily Mail. По словам журналистов она покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами.

