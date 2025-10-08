Мужчинам подсказали необычный способ доставить удовольствие партнерше

Сексолог Бруна Коэльо заявила, что мужчины с помощью поверхностного секса могут усилить удовоствие партнерши в постели. Необычный способ она назвала в беседе с изданием Metropoles.

Как пояснила Коэльо, поверхностный секс подразумевает целенаправленную стимуляцию входа во влагалище пальцами, игрушками или чем-либо еще, что не проникает слишком глубоко. По ее словам, дело в том, что именно в этом месте расположено большое количество нервных окончаний.

Специалистка посоветовала мужчинам совершать нежные и медленные движения вместо резких толчков и глубокого проникновения. «Эта практика позволяет исследовать другие области влагалища, которые не принимаются во внимание в традиционном сексе из-за недостатка сексуального образования», — добавила она.

