Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 9 октября 2025Забота о себе

Мужчинам подсказали необычный способ доставить удовольствие партнерше

Фото: Freepik

Сексолог Бруна Коэльо заявила, что мужчины с помощью поверхностного секса могут усилить удовоствие партнерши в постели. Необычный способ она назвала в беседе с изданием Metropoles.

Как пояснила Коэльо, поверхностный секс подразумевает целенаправленную стимуляцию входа во влагалище пальцами, игрушками или чем-либо еще, что не проникает слишком глубоко. По ее словам, дело в том, что именно в этом месте расположено большое количество нервных окончаний.

Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Специалистка посоветовала мужчинам совершать нежные и медленные движения вместо резких толчков и глубокого проникновения. «Эта практика позволяет исследовать другие области влагалища, которые не принимаются во внимание в традиционном сексе из-за недостатка сексуального образования», — добавила она.

Ранее психолог Елизавета Куликова рассказала о причинах потери молодыми людьми интереса к сексу. По ее словам, некоторые зумеры предпочитают жить исключительно для себя.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли одну договоренность Путина и Алиева

    Внешность 41-летнего Джона Хилла после похудения расстроила фанатов

    В Москве закончился сезон туманов

    Бельгия обозначила три красные линии по российских активам

    Овечкин установил рекорд в НХЛ

    Народного артиста РСФСР экстренно госпитализировали в Москве

    Двигатель самолета со следами крови после столкновения со стаей птиц попал на видео

    Раскрыто содержание полученной Трампом срочной записки по Газе

    Путин прибыл на встречу с Рахмоном

    Фон дер Ляйен назвала инциденты с дронами частью гибридной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости