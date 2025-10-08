Культура
14:12, 8 октября 2025

Селена Гомес не пригласила на свадьбу отдавшую ей свою почку подругу

Daily Mail: Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, отдавшую ей почку
Ольга Коровина
Селена Гомес (слева) и Франсия Раиса

Селена Гомес (слева) и Франсия Раиса. Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская певица Селена Гомес не пригласила на свадьбу актрису Франсию Райсу, отдавшую ей свою почку. Об этом пишет Daily Mail.

В 2017 году Гомес диагностировали волчанку, вследствие которой у нее отказали почки. Райса, близкая подруга певицы, стала ее донором.

«Я знаю, что она вышла замуж, и я рада за нее. Она жива, она стала миллиардером. Я благодарна, что смогла ей помочь», — ответила девушка на вопрос журналистов об отношениях с Гомес.

Известно, что девушки несколько раз прекращали общение, а потом вновь возобновляли его. В одном из интервью Гомес заявила, что певица Тейлор Свифт является ее единственной знаменитой подругой, не упомянув Райсу.

«Послушайте, врачи с самого начала предупреждали, что такое донорство. Если вы пожертвуете доллар церкви, вы потом не спрашиваете: "И куда вы потратили мой доллар?". Я благодарна, что я жива и спасла жизнь кому-то еще», — подчеркнула Райса.

В конце сентября Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. Пара состоит в отношениях с 2023 года, о помолвке было объявлено в декабре 2024 года.

    Все новости