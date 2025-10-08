Селена Гомес не пригласила на свадьбу отдавшую ей свою почку подругу

Американская певица Селена Гомес не пригласила на свадьбу актрису Франсию Райсу, отдавшую ей свою почку. Об этом пишет Daily Mail.

В 2017 году Гомес диагностировали волчанку, вследствие которой у нее отказали почки. Райса, близкая подруга певицы, стала ее донором.

«Я знаю, что она вышла замуж, и я рада за нее. Она жива, она стала миллиардером. Я благодарна, что смогла ей помочь», — ответила девушка на вопрос журналистов об отношениях с Гомес.

Известно, что девушки несколько раз прекращали общение, а потом вновь возобновляли его. В одном из интервью Гомес заявила, что певица Тейлор Свифт является ее единственной знаменитой подругой, не упомянув Райсу.

«Послушайте, врачи с самого начала предупреждали, что такое донорство. Если вы пожертвуете доллар церкви, вы потом не спрашиваете: "И куда вы потратили мой доллар?". Я благодарна, что я жива и спасла жизнь кому-то еще», — подчеркнула Райса.

В конце сентября Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. Пара состоит в отношениях с 2023 года, о помолвке было объявлено в декабре 2024 года.