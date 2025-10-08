Сломавшую ребра 11-месячному сыну за провинность россиянку наказали

В Омской области суд приговорил жительницу к 6 годам колонии за избиение сына

В Омской области суд приговорил 19-летнюю жительницу к шести годам колонии общего режима за избиение сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной в преступлениях по статьям умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию. Установлено, что 12 января она трижды пнула сына, в результате чего у него были сломаны ребра, а также получены другие повреждения.

Выяснилось, что причиной стала провинность ребенка: он открыл печку и замарался сажей.

Известно, что ранее россиянка была судима за кражу, а также привлекалась к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области задержали поджигателя дома с женщиной и детьми.

