Стала известна новая сумма пособия по безработице

Котяков: С 1 февраля 2026 года пособие по безработице повысят на 6,8 процента

Пособие по безработице с 1 февраля следующего года увеличат по уровню инфляции. Это пообещал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его процитировало ТАСС.

Как уточнил министр, речь идет о повышении на 6,8 процента. Максимальный размер этой выплаты составит около 16 тысяч рублей. В некоторых регионах пособие окажется выше, так как там будут применяться северные коэффициенты.

В конце сентября 2025 года аудиторы Счетной палаты призвали на треть уменьшить лимит выплат пособий по безработице — с 41,6 миллиарда рублей до 30 миллиардов.

По данным Росстата, уровень безработицы в стране опустился до исторического минимума. В августе он снизился до 2,1 процента. Предыдущий рекорд в 2,2 процента имел место в мае 2025 года и держался на протяжении июня и июля. Общая численность людей без работы достигла 1 миллиона 592 тысяч человек.

Кроме того, именно в России по итогам II квартала была зафиксирована самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» (G20).