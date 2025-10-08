Стала известна одна подробность окружения Красноармейска

Российские войска окружают Красноармейск с севера

Российские войска окружают гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) с севера. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части атакуют с севера в районе Родинского», — рассказал источник канала. Он отметил, что подразделения армии России стремятся прервать снабжение украинского гарнизона в городе и взять Красноармейск в оперативное окружение.

При этом отмечается, что в городе идут тяжелые бои. Собеседник канала отметил, что российским войскам удалось занять несколько микрорайонов, в частности, Лазурный. Он добавил, что ВСУ перебрасывают в Красноармейск резервы и пытаются удержать его любой ценой.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что после взятия Красноармейска российскими военными украинское командование начнет перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск. По его словам, эти города станут следующими целями для Вооруженных сил России.