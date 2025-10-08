Бывший СССР
В России раскрыли маршрут переброски резервов ВСУ из Красноармейска

Эксперт Гагин: ВСУ будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут перебрасывать резервы на Краматорск и Славянск, считает военно-политический эксперт Ян Гагин. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Все резервы они сейчас будут перебрасывать, естественно, на Краматорск, Славянск, усиливать их, потому что это следующие крупные цели для нас», — раскрыл маршрут переброски украинских войск эксперт.

Гагин подчеркнул, что украинское командование понимает, что Красноармейск будет освобожден в скором времени, поэтому перестал поставлять туда резервы. По его словам, любые попытки наступления на город обречены.

Кроме того, подчеркнул эксперт, несколько путей под Красноармейском находятся под контролем российской армии, так что у противника нарушены логистические цепочки.

