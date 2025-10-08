Интернет и СМИ
Стало известно о сомнениях среди союзников Макрона

WSJ: Союзники Макрона усомнились в его правоте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона начали сомневаться, не доводит ли о«н архитектуру французской демократии» до предела. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что на фоне неуверенности партнеров сейчас Макрон кажется более одиноким, чем когда-либо.

Ранее во Франции решили инициировать отставку Макрона. Об этом заявила лидер парламентской фракции партии Матильда Пано. Она напомнила, что Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от левых сил, несмотря на их победу на парламентских выборах 2024 года. По ее словам, это произошло впервые в истории Пятой республики.

