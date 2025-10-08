Бывший СССР
Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

ВС России ударили корректируемыми авиабомбами по Криворожской ТЭС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России впервые с начала специальной военной операции применили корректируемые авиабомбы для нанесения удара по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Сообщается о первом за все время конфликта применении корректируемых авиабомб по объекту энергетической инфраструктуры — Криворожской теплоэлектростанции (ТЭС)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нанести удар удалось с расстояния примерно в 33 километра от линии боевого соприкосновения. Официальная информация пока не поступала.

Ранее Нафтогаз Украины заявил о крупнейшей атаке по газовой инфраструктуре страны.

