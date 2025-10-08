Ценности
16:20, 8 октября 2025

Стилистка перечислила визуально старящие модные ошибки

Стилистка Антония Красковски: Модные скинни-джинсы визуально старят
Мария Винар

Фото: PlUA / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Антония Красковски перечислила визуально старящие модные ошибки. Соответствующий комментарий приводит The Sun.

В первую очередь эксперт указала на скинни-джинсы с низкой посадкой. По ее мнению, их необходимо заменить на модели с прямыми штанинами и высокой талией.

Кроме того, прибавить несколько лет могут очки в черной массивной оправе и белые укороченные носки. В первом случае Красковски посоветовала присмотреться к вариантам, оформленным черепашьими оправами, а во втором — длинным изделиям с ярким дизайном.

Также специалистка включила в свой список белые кроссовки, мешковатую одежду и старое нижнее белье. На последнее она обратила особое внимание. «Наши тела постоянно меняются, и правильный бюстгальтер поможет создать более удачный силуэт и улучшить осанку», — заключила собеседница издания.

Ранее персональный стилист Юлия Аносова назвала самые модные цвета пальто на осень 2025 года.

.
