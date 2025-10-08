Бывший СССР
В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ

В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ вместе с командиром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с командиром в районе населенного пункта Садки в Сумской области, рассказали в силовых структурах, пишет РИА Новости.

Как отметил источник, в том числе ликвидирован командир группы. «В Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра Сил специальных операций Украины», — говорится в сообщении.

Ранее диверсанты ВСУ проникли на территорию двух регионов Центральной России. Вражеские ДРГ заметили в Брянской и Калужской областях, примерно в 250 километрах от границ Москвы.

