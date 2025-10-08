Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:45, 8 октября 2025Из жизни

В Московском зоопарке умер тапир-долгожитель

В Московском зоопарке умер 37-летний тапир Сью
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

В Московском зоопарке умерла самка тапира Сью. Ей было 37 лет. Об этом учреждение сообщило в своем Telegram-канале.

«Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром», — говорится в публикации.

Сью родилась в феврале 1988 года в американском Детройте. В Московском зоопарке она оказалась в 2005 году. «Последние годы у тапира были серьезные проблемы со здоровьем в силу возраста», — уточняется в сообщении.

Ранее генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что за редкими животными теперь можно наблюдать в трансляциях из Московского зоопарка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Поведение Запада вызвало гнев бойцов ВСУ

    Трамп назвал мир на Ближнем Востоке «очень близким»

    СК назвал основную версию убийства Супоницкого

    В Австралии застрелили бывшего бойца UFC Сумана Мохтаряна

    В Московском зоопарке умер тапир-долгожитель

    Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал Зеленского после слов о Лукашенко

    Немецких депутатов осудили за празднование дня рождения Путина

    Военный аналитик назвал возможный ответ России на атаку ракетами Tomahawk

    «Огненный ад» после атаки на украинскую нефтебазу попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости