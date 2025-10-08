В Московском зоопарке умер тапир-долгожитель

В Московском зоопарке умер 37-летний тапир Сью

В Московском зоопарке умерла самка тапира Сью. Ей было 37 лет. Об этом учреждение сообщило в своем Telegram-канале.

«Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром», — говорится в публикации.

Сью родилась в феврале 1988 года в американском Детройте. В Московском зоопарке она оказалась в 2005 году. «Последние годы у тапира были серьезные проблемы со здоровьем в силу возраста», — уточняется в сообщении.

Ранее генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что за редкими животными теперь можно наблюдать в трансляциях из Московского зоопарка.